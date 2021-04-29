Розкішне весілля відбулося 29 квітня 2011 року.

Рівно 10 років тому принц Вільям одружувався з Кейт Міддлтон. Британська столиця була заповнена людьми вщент.

Читайте такожПринц Вільям і Кейт Міддлтон показали нові фото до десятої річниці весілляДеякі з них кілька днів ночували просто неба, щоби зайняти місця вздовж вулиць, якими молодята мали їхати з вінчання до палацу. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Сьогодні, 29 квітня, подружжя поділилося зворушливим відео в Instagram у день річниці весілля. У ролику пара з дітьми гуляє біля океану та насолоджується відпочинком.

"Дякуємо всім за добрі послання в річницю нашого весілля. Ми дуже вдячні за 10 років підтримки, яку ми отримали під час нашого сімейного життя", – написали герцоги.

Що відомо про сімейне життя Кейт Міддлтон та принца Вільяма

Принц Вільям та Кейт Міддлтон побралися 29 квітня 2011 року. Молодята познайомилися задовго до одруження під час навчання в Сент-Ендрюському університеті, про заручини оголосили за рік до весілля.

Вінчання та урочистості відбулися у Вестмінстерському абатстві у присутності членів королівської родини.

Герцог Кембриджський Вільям і герцогиня Кембриджська Кейт вже мають трьох дітей – принца Джорджа (7), принцесу Шарлотту (5) та принца Луї (3).

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Автор: Ольга Робейко