На каналі пари вже є великий плейлист з відео.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон запускають власний канал на YouTube.

Про це повідомляє Fox News.

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Як повідомляється, королівське подружжя також відмовилася від свого облікового запису в Instagram "KensingtonRoyal" на користь герцога і герцогині Кембриджських.

У середу принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон запустили власний канал на онлайн-платформі, поділившись новим 25-секундним промо-відео.

На каналі пари на YouTube вже є великий плейлист з відео з попередніх зустрічей і відвідувань.

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Автор: Катерина Лиманська