Принц Вільям та Кейт Міддлтон запускають власний канал на YouTube.
Про це повідомляє Fox News.
Читайте такожШарлотті-6 років: королівська сім'я опублікувала новий портрет принцеси
Як повідомляється, королівське подружжя також відмовилася від свого облікового запису в Instagram "KensingtonRoyal" на користь герцога і герцогині Кембриджських.
У середу принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон запустили власний канал на онлайн-платформі, поділившись новим 25-секундним промо-відео.
На каналі пари на YouTube вже є великий плейлист з відео з попередніх зустрічей і відвідувань.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Як у казці": Джон Траволта розповів про танець з принцесою Діаною
- Range Rover принца Вільяма і Кейт Міддлтон виставлять на аукціон (фото)
- Принц Вільям і Кейт Міддлтон показали нові фото до десятої річниці весілля
- Принц Вільям і Кейт Міддлтон показали зворушливе відео в 10 річницю весілля
- 20 років тому: в мережу просочилися фото Меган Маркл з колишнім хлопцем
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram