Співачка каже, що може бути різноманітною.

Українська співачка Настя Каменських розповіла, що дівчина повинна бути різною. Саме такою є і вона.

В інтерв'ю Jetsetter співачка сказала, що жіноча багатогранність є надзвичайно цікавою та привабливою для чоловіків.

"Я можу бути пристрасною Pantera Negra, жінкою-кішкою, ніжною і люблячою дружиною, творчою і яскравою артисткою або відривною дівчиною", - каже зірка.

Також вона додала, що її чоловік Олексій Потапенко поєднав у собі найкращі характеристики справжнього чоловіка й творчої людини.

"У нього стільки цікавих рис, що не хотілося б вкладатися лише в три слова. Однак, якщо у нас є ліміт і треба сказати тільки три (сміється), то точно виділю такі: талановитий, геніальний і в нього неймовірно добра й красива душа", - додала Каменських.

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Автор: Діана Могилєвич