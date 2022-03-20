Актриса зізналася, що їй страшно дивитися новини про війну в Україні.

Американська актриса Хілларі Дафф відреагувала на війну в Україні, яку 24 лютого розв'язала Росія.

Зірка зізналася, що їй страшно дивитися новини про війну в нашій країні. При цьому вона зазначила, що українці - дуже сильний народ.

"Дивитися новини боляче. Страх. Втрата. Втратити все, що ти любив і над чим наполегливо працював. Розлучатися з сім'єю або дивитися, як вони вмирають. Без можливості їх поховати. Безпеки немає. Без їжі. У цього українського народу така гордість і сила, яку, я не думаю, що хтось міг би забрати", - написала актриса.

Вона також засудила президента РФ Володимира Путіна і назвала його життя жалюгідним. За її словами, гроші ще ніколи нікого не робили щасливим.

"Проклятий Путін. Сподіваюся, що його існування таке - самотній, замучений, порожній. Гроші не роблять людей щасливими. Це може полегшити твоє життя, але моя єдина надія, з милості Божої, що його життя жалюгідне", - додала актриса.

Крім того, Дафф висловила стурбованість жінками, які тікаючи від війни в Україні, стають жертвами торгівлі людьми.

"Це втеча з одного пекла в інший. Чому і як світ може бути таким? Як люди можуть робити такі речі один одному? Почуття безпорадності, роздратування і гніву, і я просто хотіла поділитися. Мені теж дуже сумно за жителів Росії. Я не можу уявити, що вони хочуть бути причетні до цього", - підсумувала Хілларі.

Вас також можуть зацікавити новини: