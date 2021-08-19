SHADU поскаржилася на неприємний інцидент, який стався з нею в Парижі.

Українська співачка SHADU нещодавно повернулася з Парижа і розповіла, що під час відпустки потрапила в неприємний інцидент.

"Я дуже боялася, що будуть якісь проблеми зі в'їздом, бо це перша моя поїздка в Європу за два роки. Також не було зрозуміло, чи точно підійде український сертифікат вакцинації. Але в аеропорту все пройшло відмінно, ніяких незручностей я не відчула. Куди б ти не пішов: в ресторан, музей, екскурсію - скрізь вимагають негативний тест на ковід або сертифікат вакцинації. Виходить тест потрібно здавати кожні 3 дні, коштує він недешево. Це дуже незручно. Один раз нас не пустили в ресторан, який ми бронювали ще в Києві, позаяк у подруги був прострочений тест всього на 1 годину", - розповіла співачка.

Також дівчина додала, що Париж був її мрією. А все завдяки книзі Еріх Марії Ремарк "Тріумфальна арка".

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"10 років тому мені попалася в руки "Тріумфальна Арка" Ремарка. Пам'ятаю, як читала захлинаючись на другій полиці плацкартного вагона, коли їхала на канікули до батьків. Моє серце було розбите, і дядечко Ремарк змусив поплакати по повній. Потрапив в настрій, так би мовити. Він настільки геніально передав атмосферу і запах Парижа, що я уявляла як верхня полиця перетворюється в телепорт і я вже там. Саме тоді Париж став моєю величезною мрією", - говорить SHADU.

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Автор: Діана Могилєвич