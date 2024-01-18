Анатолій Руденко попався в "лапи" правоохоронців.

Відомий російський актор Анатолій Руденко, який отримав популярність після ролей в серіалах "Тригер" і "Каменська", затриманий. Співробітники поліції знайшли у нього наркотики.

Як повідомляють росЗМІ, його затримали в центрі Москви з пакетиком мефедрона. Відзначається, що затриманий артист почав виправдовуватися, що пакетик знайшов на вулиці випадково і подумав, що це отрута для собак.

Поліція звернула увагу на нього для перевірки документів під час їзди. Весь цей час Руденко поводився підозріло і сильно нервував. Тоді співробітники поліції і знайшли порошок, який актор ховав у трусах.

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Є інформація, що пакет з порошком був приклеєний скотчем до тіла Руденка в районі паху.

Пізніше експертиза показала, що це 0,57 грамів порошкового наркотику. Проводиться перевірка.

Чим відомий Анатолій Руденко

Крім участі в серіалах "Тригер" і "Каменська" Руденко знявся в "Простих істинах", "Злодійці", "Бідній Насті" і безлічі інших серіалів.

Відомо, що він неодноразово підтримував злочинний режим Кремля, в тому числі і в лютому 2022 року, коли Росія розв'язала повномасштабну війну в Україні.

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