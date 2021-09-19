ЗМІ повідомляють, що Пугачова нібито так захопилася Розенбаумом, що "летіла" в Ленінград, тільки щоб побачитися з ним.

Журналіст Денис Сорокін стверджує, що між співачкою Аллою Пугачовою і російським бардом Олександром Розенбаумом нібито був роман.

Примадонна нібито спеціально їздила до Розенбаума на побачення в Ленінград, хоча в той час була заміжня. Про це повідомляє МК.

Читайте також"Не брешіть": довкола Пугачової вибухнув скандал - вона різко відповіла (фото)За словами журналіста, це було наприкінці 80-х років. Тоді артистка була одружена з концертним директором і продюсером Євгеном Болдіним.

"Кажуть, що з Аллою Борисівною у них (з Розенбаумом, - УНІАН.) був пристрасний роман", - сказав Сорокін.

Сам Розенбаум в одному з інтерв'ю підтвердив, що відчував до Пугачової глибоку симпатію одразу ж після першого знайомства. Однак він відмовляється відповідати на запитання про роман між ними.

Алла Пугачова: особисте життя

Особисте життя Алли Пугачової не менш насичене, ніж її концертна кар'єра.

Уперше Пугачова вийшла заміж в 1969 році за Миколаса Орбакаса. У 1971 році у них народилася донька Крістіна Орбакайте. Їхній шлюб тривав недовго - 2 роки.

У 1977 році Алла Пугачова вдруге вийшла заміж за кінорежисера Олександра Стефановича, тут шлюб тримався 4 роки.

Наступним обранцем Алли Борисівни в 1985 році став Євген Болдін, він був продюсером співачки. Пара розлучилася через роман Пугачової з Володимиром Кузьміним.

У березні 1994 року Пугачова виходить заміж за Філіпа Кіркорова. Пара розлучилася у 2005 році.

У 2011 році Примадонна вийшла заміж за гумориста Максима Галкіна, до цього вони жили в цивільному шлюбі.

Автор: Ольга Робейко