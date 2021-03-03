Деякі користувачі мережі вважають, що Примадонна перетворилася на мумію.

Відомий російський пародист Максим Галкін розбурхав мережу, опублікувавши фото зі своєю зірковою дружиною Аллою Пугачовою.

Знімок артист розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Читайте такожАлла Пугачова підстриглася під каре (фото)"Їдемо привітати з днем народження легендарного кутюр'є В'ячеслава Михайловича Зайцева!",- підписав Максим свій знімок.

У кадрі усміхнений Галкін сидить поруч з дружиною, обличчя якої заховане під червоною вуаллю в горошок.

І тут у коментарях понеслося: дописники розділилися на два табори - одні хвалять пару й засипають її компліментами, інші ж називають Примадонну "мумією", "Кощієм" і "бабусею".

"Красиві", "Вона взагалі не старіє", "О, і Алла туди ж - губи наколола", "Везе мумію на показ", - пишуть у коментарях.

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Автор: Ольга Робейко