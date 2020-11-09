Пугачова приїхала на закритий похорон Жванецького (фото, відео)

Попрощатися з Жванецьким сьогодні зможуть тільки родичі та близькі друзі.

Співачка Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін приїхали на Новодівиче кладовище Москви, щоб попрощатися з Михайлом Жванецьким. Відповідне відео поширили російські ЗМІ. Примадонна для жалобного заходу обрала образ total black. Зазначається, що на похорон сатирика зібралися тільки його родичі та найближчі друзі. Смерть Жванецького: що відомо Раніше у письменника повідомили, що похорон буде закритим. Попрощатися зі Жванецьким сьогодні зможуть тільки родичі та близькі друзі.

Сатирика Михайла Жванецького не стало 6 листопада. Йому було 86 років.

Причиною смерті відомого сатирика Михайла Жванецького стала "хвороба".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звістку про смерть відомого сатирика Михайла Жванецького і висловив співчуття всім, хто його любив і знав. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: УНІАН

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