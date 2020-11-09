Пугачова і Галкін приїхали на похорон сатирика / скріншот

Співачка Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін приїхали на Новодівиче кладовище Москви, щоб попрощатися з Михайлом Жванецьким.

Відповідне відео поширили російські ЗМІ. Примадонна для жалобного заходу обрала образ total black.

Зазначається, що на похорон сатирика зібралися тільки його родичі та найближчі друзі.

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Автор: УНІАН