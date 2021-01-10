Пугачова помітно помолодшала / фото instagram.com/idadostman
71-річна співачка Алла Пугачова проводить свята в колі друзів. Про це свідчить нове фото в Instagram.Читайте такожБез брів і вій: Алла Пугачова налякала фото без макіяжу
Знімок опублікувала подруга Примадонни Іда Достман. Разом з Аллою Борисівною і Максимом Галкіним відзначав свята й артист Олександр Буйнов.
У кадрі Пугачова постала в образі total black, розбавивши його прикрасами на шиї та окулярами. На фото впадає у вічі незвична зачіска зірки — пряме зібране волосся з чубчиком.
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