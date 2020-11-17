У кадрі Алла Борисівна відмовилася від звичного кучерявого волосся.

Співачка Алла Пугачова показала сімейне фото з чоловіком Максимом Галкіним і вкотре розвіяла чутки про проблему в їхніх стосунках через різницю у віці. Примадонні - 71 рік, її чоловіку - 44.

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Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram й супроводила його віршем.

"Скоро нам в окне покажут черно-белое кино.

Белый снег на землю ляжет,

Черной землю стать обяжет.

Нам кайфово все равно", - написала Алла Борисівна.

Примітно, що у кадрі Примадонна має свіжий та молодий вигляд. Їй, як зазначають у коментарях, дуже личить нова зачіска - з прямим волоссям і чубчиком.

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Навколо помолоділого обличчя Пугачової не раз виникали чутки. Багато хто почав писати, що від Примадонни давно нічого не залишилося, її зовнішній вигляд - результат роботи пластичних хірургів.

У ЗМІ регулярно з'являються "новини-сенсації" про те, що Пугачова померла. Також журналісти не один раз писали про численні хвороби й пластичні операції Примадонни. Правдою виявилося лише те, що їй дійсно зробили операцію напередодні ювілейного концерту, щоб вирішити проблему з голосом.

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Автор: УНІАН