Боно написав вірш про Зеленського / УНІАН
Представниця Конгресу США Ненсі Пелосі на Дні святого Патріка прочитала вірш, який їй нібито надіслав соліст легендарної рок-групи U2 Боно.
За словами Пелосі, Боно написав вірш про президента України Володимира Зеленського, а також згадав у ньому агресора Володимира Путіна, який 24 лютого розв'язав повномасштабну війну на території нашої країни.
"Вони борються для нас за свободу від цього психа роду людського. Скорботна Ірландія - тепер Україна. А ім'я святого Патріка тепер - Зеленський", - зачитала Пелосі.
— CSPAN (@cspan) March 17, 2022