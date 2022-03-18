Боно з U2 назвав Путіна психом.

Представниця Конгресу США Ненсі Пелосі на Дні святого Патріка прочитала вірш, який їй нібито надіслав соліст легендарної рок-групи U2 Боно.

За словами Пелосі, Боно написав вірш про президента України Володимира Зеленського, а також згадав у ньому агресора Володимира Путіна, який 24 лютого розв'язав повномасштабну війну на території нашої країни.

"Вони борються для нас за свободу від цього психа роду людського. Скорботна Ірландія - тепер Україна. А ім'я святого Патріка тепер - Зеленський", - зачитала Пелосі.

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