Range Rover, яким колись користувалися герцог і герцогиня Кембриджські, виставлять на аукціон наступного місяця.
Про це повідомляє Hello.
Як повідомляється, автомобіль продаватимуть за ціною від 30000 до 40000 фунтів стерлінгів (близько 1,5 мільйона гривень).
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Позашляховик Range Rover Vogue SE 2013 року надали принцу Вільяму і Кейт через Land Rover для особистого користування - в тому ж році, коли у них народився первісток - принц Джордж.
Автомобіль повинен піти з молотка 22 травня в рамках травневого аукціону Bonhams MPH в Бістері, Оксфордшир.
Range Rover - це автомобілі, якими часто користується королівська сім'я, і, згідно з інформацією на сайті аукціону, родина досі користується моделлю L405.
Відзначається, що у Land Rover і Range Rover, використовуваних королівською сім'єю, реєстраційний номер транспортного засобу змінюється після виходу з ладу, проте цей автомобіль є рідкісним винятком з цього правила.
Range Rover представлений в колірній гамі "Балтійський синій" з обробкою шкірою Almond і Espresso.
Автомобіль має невеликий пробіг (близько 62 тис. кілометрів) і оснащений 20-дюймовими легкосплавними дисками, передніми і задніми сидіннями з підігрівом, аудіосистемою Meridian і навіть холодильником для напоїв.
Автомобіль також оснащений рядом комплектів безпеки, у тому числі ABS, додатковими шторками й подушками безпеки для грудної клітини, а також системою стабілізації та системою екстреного гальмування.
"В цілому, нам сказали, що автомобіль у відмінному стані і дуже добре їздить, що дає рідкісну можливість придбати автомобіль з королівським корінням", - розповіли в аукціонному будинку.
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