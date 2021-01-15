Тодоренко відпочиває на Балі / фото instagram.com/reginatodorenko
30-річна українська ведуча Регіна Тодоренко вразила мережу, показавши фото без макіяжу.
Читайте такожРегіна Тодоренко потрапила до лікарні на Балі (фото)На опублікованому в Instagram знімку артистка позує на тлі вентилятора. Ще б пак, зірка зараз відпочиває на Балі.
На фотографії видно, що її обличчя без грама косметики. Незважаючи на це, вона має чудовий вигляд. Ще одна цікава деталь кадру: очевидно, Регіна без білизни, перед камерою вона прикрилася лише ковдрою.
Тодоренко відпочиває на Балі / фото instagram.com/reginatodorenko
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