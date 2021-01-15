На фотографії видно, що її обличчя без грама косметики.

30-річна українська ведуча Регіна Тодоренко вразила мережу, показавши фото без макіяжу.

Читайте такожРегіна Тодоренко потрапила до лікарні на Балі (фото)На опублікованому в Instagram знімку артистка позує на тлі вентилятора. Ще б пак, зірка зараз відпочиває на Балі.

На фотографії видно, що її обличчя без грама косметики. Незважаючи на це, вона має чудовий вигляд. Ще одна цікава деталь кадру: очевидно, Регіна без білизни, перед камерою вона прикрилася лише ковдрою.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН