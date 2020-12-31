У stories Регіна показалася на лікарняному ліжку.

Ведуча Регіна Тодоренко, яка оскандалилася заявою про домашнє насильство, повідомила фанатам невтішну новину.Читайте такожРегіна Тодоренко, яка потрапила в скандал, похвалилася нагородою (фото)

Артистка потрапила до лікарні під час відпочинку на Балі з чоловіком Владом Топаловим і сином. Про це знаменитість повідомила на своїй сторінці у Facebook Instagram.

У stories Регіна показалася на лікарняному ліжку. Вона розповіла, що інцидент стався під час катання на серфі.

"Рифом розрізала ногу! Доведеться вдома розрізати палець, всередині залишився шматочок коралу. Дуже болить нога, пекельно. Дивно, що я відчула біль тільки через два після удару серфом", - поділилася Тодоренко.

Скандал довкола Тодоренко

23 квітня на YouTube було опубліковано інтерв'ю телеведучої та співачки Регіни Тодоренко, в якому вона засудила жертв домашнього насильства.

Її жорстко розкритикували в соцмережах, журнал Glamour позбавив її титулу "Жінка року".

Регіна вибачилася за свої висловлювання, 4 травня вона опублікувала фільм про домашнє насильство "А що я зробила, щоб допомогти?".

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Автор: Ольга Робейко