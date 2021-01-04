Співачка розповіла про те, куди пропали її груди.

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко опублікувала в Instagram нову фотографію.

Читайте такожУ відомої моделі з топа випали груди

На знімку вона позує разом зі своїм чоловіком Владом Топаловим і сином Майклом. Регіна постала в роздільному купальнику. Вона сфотографувала себе з такого ракурсу, що склалося враження, що у неї зовсім немає грудей.

Фанати помітили, що у Регіни груди стали набагато менше, ніж були до пологів. Звичайно, вони не змогли залишити цей нюанс без уваги. Після безлічі коментарів "А де груди?", Тодоренко зважилася відповісти.

"Поговоримо про мої груди? По всій видимості, судячи з коментарів до попереднього посту, багатьох сильно зацікавило зникнення моїх грудей. Швидше телефонуйте в Бюро розшуку!!! Можливо, груди викрали інопланетяни. Так, дорогі мої, так буває, коли стрімко втрачаєш вагу. Розповісти, як я схудла на 20 кг і куди пропали груди третього розміру?",- написала Регіна.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич