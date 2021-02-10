Українська телеведуча, яка поїхала жити в Москву, Регіна Тодоренко опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку вона постала в новому образі. Дівчина позувала перед фотографом з рожевим волоссям і чорною напівпрозорою блузкою, крізь яку просвічувався бюстгальтер. Доповнила Регіна такий образ капелюшком.
"Не очікувала від себе такої витівки. Але як же це весело і захоплююче спостерігати за собою в новому образі", - написала Регіна.
Фанати в подиві від нового образу телеведучої. Вони не розуміють, це перука або Регіна дійсно перефарбувала волосся і підстриглася.
"Мені не подобається, не йде вам", "Прикольна перука", "Регіно, найкращий ваш образ - це ваше довге волосся рідного кольору", "Ну, просто вау", - пишуть фоловери.
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