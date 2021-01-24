Телеведуча показала сімейне фото.

Українську телеведучу і співачку Регіну Тодоренко, яка поїхала жити в Москву, розкритикували за сімейне фото.

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В Instagram вона показала, як разом з сином чистить зуби. Також в кадр потрапив її чоловік Влад Топалов. На знімку Регіна вийшла не дуже вдало. Це помітили і її шанувальники.

"Майкл виглядає естетично, а ви... перебір з одкровенням на фото", "Не найвдаліша фотка", "Регіно, чому в "Орлі і Решці" ви завжди були красунею, а зараз більше ось таких фото? Любляча сім'я - це супер, але чоловіки люблять очима і привертати їхню увагу будуть яскраві красиві жінки, а домашній варіант набридає з роками", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич