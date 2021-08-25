За інформацією ЗМІ, в документах артист зазначив, що хоче отримати нове ім'я "з особистих причин".

Каньє Вест офіційно подав прохання про юридичну зміну свого імені на нове - "YE".

Про це пише Variety з посиланням на отримані виданням документи.

"Ye" називався восьмий сольний студійний альбом хіп-хоп-музиканта, а також цей псевдонім Каньє використовує, зокрема, в соціальних мережах.

Тепер за законом, щоб нове ім'я отримало юридичну силу, прохання має схвалити суддя Каліфорнії, а повідомлення про зміну імені, ймовірно, доведеться офіційно опублікувати в місцевих газетах.

У документах репер зазначив, що вирішив змінити ім'я "з особистих причин", проте не надав подробиць.

Зараз Каньє готується до випуску свого нового альбому "Donda". 26 серпня він має провести вже третю стадіонну вечірку з прослуховуванням майбутнього релізу в рідному Чикаго. За даними очевидців, у центрі футбольного стадіону Вест тепер зводить копію чиказького будинку свого дитинства.

— West Sub Ever (@WestSubEver) August 23, 2021

На вихідних репер видалив весь контент зі своєї Instagram-сторінки та почав публікувати загадкові фотографії. На першій було зображення того самого будинку, де він колись жив з матір'ю. Жінка раптово померла у 2007 році. Саме на її честь, Донди Вест, названий майбутній реліз артиста.

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Автор: Катерина Комолова