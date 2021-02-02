Представники T.I. та Tiny спростовують звинувачення.

За інформацією ЗМІ, американський репер T. I. і його дружина Тайні зґвалтували понад 100 дівчат.

Про це заявила колишня подруга подружжя Сабріна Петерсон виданню The Sun.Читайте такожAlyosha вперше розповіла про те, що її намагалися зґвалтувати

Вона розповіла, що сімейна пара нібито заманювала жертв у свій номер на вечірку. Там їх накачували наркотиками, відбирали телефони й знущалися доти, поки жінки не відключаться.

За словами Петерсон, їй почали надходити історії від різних дівчат, які стали жертвами знаменитостей.

Крім того, продовжила вона, T. I. та Тайні нібито погрожували жертвам розправою, в разі якщо вони розкажуть кому-небудь про це.

Представники T. I. та Tiny спростовують звинувачення, зазначивши, що у них проблемні стосунки з Сабріною понад 10 років.

Скандали довкола Т. I.

Як пише Telegram-канал "Только никому", репутація T. I. й так досить сумнівна. Він двічі сидів у в'язниці за зберігання зброї та наркотиків.

Торік репер накликав на себе гнів громадськості, розповівши, що щороку змушує свою 18-річну дочку проходити перевірку на невинність у гінеколога.

А коли Хілларі Клінтон балотувалася в президенти США, Т. і. заявив, що "Лох-Несське чудовисько оберуть раніше, ніж жінку".

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Автор: Ольга Робейко