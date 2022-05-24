Блогер, концертний директор і дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова повернулася в Україну. З маленьким сином Мішею і мамою вона перебувала в Ізраїлі у своєї сестри. Туди Катя вирушила практично відразу після того, як РФ повномасштабно вторглася на територію України і почала бомбити мирні міста. Репяхова уточнила, що поїздка була плановою.
Віктор Павлік в цей час залишався на Батьківщині і підтримував бійців ЗСУ концертами.
Зараз Катя з сином повернулася в Україну і сповістила про це у своєму блозі.
"2 місяці розлуки і наша сім'я знову разом. Назавжди", - написала Репяхова в Instagram.
Нагадаємо, нещодавно Репяхова перелякалася через недугу сина. У малюка сильно боліло коліно, тому вони були змушені звернутися до лікарів.