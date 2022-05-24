Катерина з маленьким сином Мішею покинула Україну практично відразу після повномасштабного вторгнення РФ.

Блогер, концертний директор і дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова повернулася в Україну. З маленьким сином Мішею і мамою вона перебувала в Ізраїлі у своєї сестри. Туди Катя вирушила практично відразу після того, як РФ повномасштабно вторглася на територію України і почала бомбити мирні міста. Репяхова уточнила, що поїздка була плановою.

Віктор Павлік в цей час залишався на Батьківщині і підтримував бійців ЗСУ концертами.

Зараз Катя з сином повернулася в Україну і сповістила про це у своєму блозі.

"2 місяці розлуки і наша сім'я знову разом. Назавжди", - написала Репяхова в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно Репяхова перелякалася через недугу сина. У малюка сильно боліло коліно, тому вони були змушені звернутися до лікарів.

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