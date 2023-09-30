Пара дуже щаслива разом.

Український режисер Ахтем Сеітаблаєв несподівано освідчився своїй коханій Мар'яні Боцвинюк. Щаслива дівчина, звичайно ж, відповіла згодою.

На своїй сторінці в Instagram Сеітаблаєв опублікував фотографію зі своєю дівчиною, на якій вона демонструє обручку з діамантом.

"Від Криму до Карпат. Так", - лаконічно підписав режисер.

Відео дня

Відзначимо, про роман Сеітаблаєва і Боцвинюк стало відомо в квітні цього року. Вони рідко разом з'являються на публіці, проте кожен їхній вихід приковує увагу журналістів.

Відомо, що до стосунків з Мар'яною Ахтем 10 років був одружений. У нього є дочки Назли і Софія від стосунків з Іванною Дядюрою, а також син Селім. Два роки тому пара розлучилася, після чого Сеітаблаєв і закрутив роман з Мар'яною.

Чим відомий Ахтем Сеітаблаєв

Ахтем Сеітаблаєв - відомий український режисер. Серед його робіт можна виділити такі як "Кіборги", "Захар Беркут", "Доброволець" та інші.

З 2014 року він повністю на боці України. З початку повномасштабного російського вторгнення Ахтем вступив до лав ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: