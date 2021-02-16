Співачка оприлюднила новий знімок.

Відома співачка Ріана опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує в міні-шортиках, а також Ріана одягла багато масивних прикрас. При цьому груди вона вирішила оголити. Але, щоб і зовсім не шокувати фанатів таким відвертим фото, вирішила злегка прикрити їх рукою.

За кілька годин фото набрало понад 8 мільйонів лайків і безліч захоплених коментарів.

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Автор: Діана Могилєвич