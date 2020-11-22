Співачка постала у відвертому образі.

В Instagram з'явилося фото відомої у всьому світі співачки Ріани.

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На знімку дівчина позує, лежачи на гамаку біля басейну. Вона одягла коричневу напівпрозору маєчку і спідницю довжини міді молочного кольору.

Волосся співачка розпустила, а на обличчя нанесла нюдовий макіяж. Пікантності фото додало те, що у Ріани просвічувалися соски крізь тоненьку майку. При цьому фанати оцінили такий кадр і відзначили, що співачка, як завжди, виглядає дивовижно.

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Автор: Діана Могилєвич