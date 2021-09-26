Олексій Суровцев раніше був капловухим.

Український актор і стриптизер, учасник шоу "Танці з зірками" Олексій Суровцев розповів, що вдавався до послуг пластичних хірургів. Виявляється, в юності він був капловухим, і це йому зовсім не подобалося. Тому він вирішив змінити в собі цей "дефект" за допомогою операції.

За його словами, навіть на фотографії в паспорті він з розпущеним волоссям, оскільки хотів прикрити свої вуха. Відзначимо, що у Олексія довге густе волосся.

У четвертому прямому ефірі Олексій разом зі своєю партнеркою станцював ча-ча-ча. Суддя Макс Чмерковський оцінив старання артиста і висловив свою радість їх номером.

Читайте також "Я щаслива": Ані Лорак наполегливо попросили повернутися в Україну Хто такий Олексій Суровцев

Олексій Суровцев - український актор, стриптизер, триразовий чемпіон України зі стриптизу. Творець театру стриптизу Strike Erotic Show. Телевізійну популярність він отримав після ролей в таких проектах як "Коп", "Роман з детективом" і "Слід".

Відомо, що у Суровцева є дівчина, яка в третьому ефірі "Танців з зірками" вийшла на паркет в купальнику. У своєму інста-блозі артист часто публікує з нею відверті фотографії.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич