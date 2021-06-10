Американський репер Каньє Вест, який розлучається з телезіркою Кім Кардашьян, завів новий роман. Нещодавно його почали підозрювати в романі з російською моделлю Іриною Шейк. А зараз інформація підтвердилася.
Про це повідомляє People.
Пара разом провела відпустку у Франції, де вони відзначили 44-річчя Каньє.
"Каньє - хлопець, який вміє переконувати... вона зачарована. Він запросив її до Франції, і вона з радістю прийняла пропозицію", - повідомив інсайдер.
Нагадаємо, Ірина Шейк в 2019 році розлучилася з Бредлі Купером, а сам Каньє Уест перебуває в шлюборозлучному процесі з Кім Кардашьян.
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