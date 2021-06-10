Пара разом провела відпустку.

Американський репер Каньє Вест, який розлучається з телезіркою Кім Кардашьян, завів новий роман. Нещодавно його почали підозрювати в романі з російською моделлю Іриною Шейк. А зараз інформація підтвердилася.

Про це повідомляє People.

Пара разом провела відпустку у Франції, де вони відзначили 44-річчя Каньє.

"Каньє - хлопець, який вміє переконувати... вона зачарована. Він запросив її до Франції, і вона з радістю прийняла пропозицію", - повідомив інсайдер.

Нагадаємо, Ірина Шейк в 2019 році розлучилася з Бредлі Купером, а сам Каньє Уест перебуває в шлюборозлучному процесі з Кім Кардашьян.

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Автор: Діана Могилєвич