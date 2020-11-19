У Віктюка була онкологія.

Близькі Романа Віктюка розповіли, що багато років він боровся з онкологією.

Про це повідомляє kp.ru.

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"Віктюк завжди стійким і життєрадісним був, а останнім часом щось знітився і висох, дуже сильно схуд. Мабуть, рак його повільно з'їдав. Але ковід добив", - сказали близькі Віктюка.

Також вони додали, що Віктюка госпіталізували з коронавірусом. Першу реанімацію він пережив, а ось другу вже ні. Вірус вдарив по його судинах. В результаті чого у нього стався інсульт.

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Автор: УНІАН