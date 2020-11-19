Роман Віктюк / фото УНІАН
Близькі Романа Віктюка розповіли, що багато років він боровся з онкологією.
Про це повідомляє kp.ru.
Читайте такожПомер народний артист України Роман Віктюк
"Віктюк завжди стійким і життєрадісним був, а останнім часом щось знітився і висох, дуже сильно схуд. Мабуть, рак його повільно з'їдав. Але ковід добив", - сказали близькі Віктюка.
Також вони додали, що Віктюка госпіталізували з коронавірусом. Першу реанімацію він пережив, а ось другу вже ні. Вірус вдарив по його судинах. В результаті чого у нього стався інсульт.
Інші новини УНІАН:
- Стала відома причина смерті Романа Віктюка
- Біографія Романа Віктюка: життєвий шлях і досягнення режисера
- Стало відомо, де поховають Романа Віктюка
- Стало відомо, хто отримає спадщину режисера Віктюка
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram