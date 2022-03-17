Під роздачу потрапили окупанти, які нецензурно висловлюються.

Український телеведучий Сергій Притула висловився на адресу російських окупантів, чиї телефонні розмови були перехоплені нашими спецслужбами.

За словами Притули, росіяни занадто багато матюкаються, в тому числі в розмовах з родичами. При цьому сам Сергій за 40 років життя жодного разу не матюкався при своїй мамі, бо це було б неповагою до неї.

"Слухаючи всі ці "мамо, б*я, нах...й, нас тут роз*бали" і "синок, їб*ште там, сук*, н*хуй", я розумію, що ми маємо справу з абсолютно кінченим і варварським народом. Не те щоб я раніше про це не здогадувався, але це стало ще однією сатисфакцією. Люди, які в розмові з матерями фонтанують генітальною лексикою, є на всю голову відбитими. Так само як і їх матері, які породили їх і вважали нормою подібний стиль спілкування", - написав Притула.

Також він додав, що сучасні росіяни - це вихованці кремлівських пропагандистів, тому вони і далі у всіх бідах будуть звинувачувати українців.

"Тому вони у всіх бідах і далі будуть звинувачувати українців. На яких самі напали. Тому що тупі. Тому що кінчені. Тому частина з них стане перегноєм на наших полях. А інші нічого не зрозуміють, але покірно приймуть голод, смуту, карткову систему, арешти і розстріли в Росії. Тому що тупі. Тому що кінчені. Бо є історична традиція. Це не народ. Це ракова виразка планети. І ми видаляємо метастази", - підсумував шоумен.

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