Вікторія Боня звернулася до українців.

Російська блогерка і телеведуча Вікторія Боня на восьмий день війни в Україні вирішила вибачитися перед українцями за те, що зараз відбувається.

В інста-сторіз вона опублікувала синьо-жовту картинку і написала: "Хочеться просити вибачення. Від щирого серця. Вибачте".

До Боні приєдналася і Настя Івлєєва, яка закликала президента РФ Володимира Путіна зупинити війну.

"Ми стали свідками справжньої катастрофи. В Україні гинуть люди, руйнуються міста, гинуть наші солдати, багато з яких зовсім юні, йде інформаційна війна, в якій ми, прості люди, не можемо знайти правди, йде громадянська інформаційна війна, в якій ми, прості люди, проклинаємо, погрожуємо і ненавидимо один одного. У зв'язку з цим зараз хочу відкрито звернутися до керівництва своєї країни. Я закликаю вас зробити другий раунд переговорів завершальним військові дії, я закликаю вас домовитися, я закликаю вас досягти тих компромісів, які зупинять загибель людей. Я закликаю зупинитися", - написала ведуча "Орла і Решки".

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