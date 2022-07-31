Після такого вчинку Скриптоніта зал йому голосно аплодував.

Відомий російський репер Скриптоніт почав свій концерт в Казахстані з хвилини мовчання в пам'ять жертвам в Україні. Також він присвятив хвилину мовчання постраждалим під час протестів у Казахстані в січні 2022 року.

"Я хотів би почати концерт з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих під час січневих подій і в пам'ять про людей, що гинуть в Україні. Дякую", - сказав Скриптоніт зі сцени.

Такий вчинок артиста не залишив байдужим його слухачів. Зал почав голосно аплодувати.

Варто зазначити, що 24 лютого, в день, коли Росія напала на Україну, Скриптоніт нічого не сказав. Він на час призупинив свої виступи, але про війну продовжував мовчати.

І тільки 1 травня він виступив на благодійному концерті Blago Fest на підтримку України.

І якщо раніше шанувальники відзначали, що розчаровані в Скриптоніті через його мовчання, то після його виступу на концерті вони пишуть, що він піднявся в їхніх очах.

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