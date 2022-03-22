Олександр Сокуров засудив дії президента РФ Володимира Путіна.

Відомий режисер і народний артист РФ Олександр Сокуров засудив дії президента Володимира Путіна, який розв'язав в Україні війну і нехтує життями своїх солдатів.

Про це він сказав на YouTube-каналі "Ещенепознер".

За словами Сокурова, дії російської влади призведуть до незворотних наслідків. А війна в Україні закінчиться для Путіна тим же, чим і для царя в 1917 році.

Також режисер висловився про те, що путінська влада не поважає свій народ і нехтує життями громадян.

"Я ніколи навіть не міг собі уявити, що держава може допустити перехід через кордони всякої коректності, всякої поваги до народу, всякої поваги до супротивника. Щоб така кількість злоби виходила від державного телебачення. Не просто пропаганди, а справжньої злоби. Я ніколи не бачив такого. У вас немає ніякого права зупиняти розвиток в цій країні і накидати зашморг на шиї молодих людей. У вас немає цього права", – сказав Сокуров.

Крім того, він зазначив, що через війну в Україні громадяни можуть повалити Путіна з поста президента. Але одразу ситуація в РФ не покращиться, все доведеться починати заново.

"Я припускаю, що на нас чекає через місяць-два. Я не буду говорити, тому що сказане може здійснитися, а у невимовного є можливість і не бути. Але поки ми йдемо тими ж темпами, як йшли, коли стався революційний переворот в Росії і повалення монархічного режиму... Це вихід в нульову точку. Це погано для всіх нас", - додав Сокуров.

Вас також можуть зацікавити новини: