"Ми не можемо заробляти так, як заробляли раніше", - поскаржився Ілля Варламов.

24 лютого 2022 року Росія вторглася в незалежну Україну і влаштувала тут повномасштабну війну. У зв'язку з цим Європа ввела санкції проти РФ, під які потрапила і інформаційна сфера.

Так, російський журналіст Ілля Варламов поскаржився, що через війну в Україні і введені проти РФ санкції YouTube-блогери не можуть заробляти так, як раніше. Тому він зважився попросити користувачів мережі про фінансову підтримку.

"Рекламодавці відмовляються від контрактів через те, що Ютуб може бути скоро заблокований. Монетизація роликів для Росії закрита. Ми не можемо заробляти так, як заробляли раніше. Але нам хочеться залишатися з вами на зв'язку і розповідати про те, що відбувається. Якщо вам подобається, що ми робимо, просимо вас підтримати нашу команду", - написав Варламов у Facebook.

При цьому користувачі мережі відзначили, що ніяких пожертвувань окупантам робити не будуть, А ці гроші вони направлять на допомогу Україні.

"Освоюйте будь-яку будівельну професію - скоро треба буде відновлювати Україну", "На даний момент гроші йдуть в Україну", "Ну, ви це, тримайтеся", "Ідіть слідом за російським кораблем. Нам є, кого підтримувати, і це - Україна", "Можете ялинки пустити на труни. Дуже скоро буде мегаприбутково. Не дякуйте", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

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