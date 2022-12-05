Анатолій Білий засудив війну в Україні.

Російський актор родом з України Анатолій Білий ще 24 лютого засудив повномасштабне російське вторгнення в Україну і заявив, що вже тоді розумів, що буде їхати з країни-агресора.

На YouTube-каналі "А поговорити?" він сказав, що з сім'єю переїхав до Ізраїлю і повертатися назад до Москви не планує.

"Я точно розумів, що буду виїжджати з країни (Росії, - УНІАН) після 24 числа. Настільки ця катастрофа (війна в Україні, - УНІАН) мене пробила наскрізь, що все, я хотів брати квитки в Іспанію, Белград, Ригу. Але сім'я, дружина протверезили: "Ти - глава сім'ї, ти не один. Тверезо оціни можливості: куди, що там, де жити, скільки ти зможеш протягнути". Зваживши, я зрозумів, що це повинен бути Ізраїль. І ми зайняли чергу до консула", - сказав артист.

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Він додав, що якось зустрівся з актрисою Лією Ахеджаковою, яка також засудила війну в Україні. Вони поскаржилися один одному, що їх досі не внесли до списку "іноагентів" РФ, хоча самі вони цього хотіли б.

"Я зустрічаю серед своїх колег людей, які вірять, що вони повернуться, вірять, що ця темрява пройде коли-небудь. А я з тих людей, які думають, що ця імла надовго. Тобто мого життя не вистачить на те, щоб там, в Росії, щось обернулося на краще", - додав Білий.

Хто такий Анатолій Білий

Анатолій Білий народився у Вінницькій області, проте кар'єру будувати він вирішив у Росії. У 2006 році він став Заслуженим артистом РФ.

При цьому актор виступив проти військового вторгнення Росії в Україну, у липні 2022 року звільнився з МХТ та виїхав з Росії до Ізраїлю.

Варто відзначити, що Білий знайшов популярність завдяки ролям в таких фільмах як "Бригада", "Брати Карамазови", "Фурцева", "Про що ще говорять чоловіки" та інших.

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