Вони готові витратити мільйони на таку розкіш.

Про власний острів, напевно, мріють багато людей. Особливо, щоб провести там старість. Тільки уявіть: тиша, спокій, морські хвилі, свіже повітря і цілий пляж тільки у вашому розпорядженні.

А поки ми про це мріємо, деякі знаменитості вже купили острови. Хто вони і скільки коштує ця розкіш - в матеріалі УНІАН.

Джонні Депп

Повинні сказати вам, що Джонні Депп - завидний наречений. По-перше, він переміг у багаторічних судах з Ембер Херд, і тепер вона повинна виплатити йому круглу суму грошей. По-друге, він володіє цілим островом Little Halls Pond Cay в багамському архіпелазі. На таку розкіш він витратив 3,6 млн доларів. Пізніше з'явилася інформація, що Депп купив безлюдні острови в Егейському морі за 4,2 мільйона євро.

Шакіра

Популярна співачка Шакіра вже давно визнана однією з найбільш "гарячих" знаменитостей. Тому не дивно, що така латиноамериканка володіє власним островом. Потрібно ж їй десь відпочивати, не тільки ж на сцені виступати. Відомо, що вона придбала Bonds Cay на Багамах за 16 мільйонів доларів.

Бейонсе

А ось Бейонсе не витрачала власні мільйони на острови. Її чоловік, репер Джей Зі вирішив зробити їй розкішний подарунок на день народження. Так, вона отримала острів на Багамах за 3 мільйони доларів.

Рікі Мартін

У 2008 році Рікі Мартін купив частину архіпелагу Angra dos Reis біля берегів Бразилії. Така розкіш обійшлася йому в 8 мільйонів доларів.

Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо володіє островом Blackadore Caye в Карибському морі біля берегів Белізу. Точну вартість такого придбання напевно ніхто не знає, бо актор не розголошує цю інформацію. Але, за даними ЗМІ, така покупка могла обійтися йому від 1,75 до 2,4 мільйона доларів.

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