В будинку американської співачки Бейонсе і її чоловіка Jay-Z, вартість якого досягає 2,4 мільйона доларів, сталася пожежа.
За даними видання New York Post, біля будинку зіркового подружжя під час пожежі помітили підозрілу людину. А в самому будинку поліцейські виявили каністру з бензином.
Відзначається, що пожежа почалася, швидше за все, з кухні, бо саме там знайшли каністру з бензином, а в духовці - книги. Також відомо, що на місце події прибули 22 пожежники, які ліквідували вогонь за 2 години.
Читайте такожЛобода прилетіла в Україну привітати Анатолія Анатоліча з народженням сина
"Якби рятувальники не потрапили туди вчасно, все могло бути набагато гірше. Це історичний будинок", - сказав представник пожежної служби, додавши, що в результаті того, що сталося ніхто не постраждав, а евакуація не була потрібна.
Вас також можуть зацікавити новини: