У будинку Бейонсе і Jay-Z сталася пожежа.

В будинку американської співачки Бейонсе і її чоловіка Jay-Z, вартість якого досягає 2,4 мільйона доларів, сталася пожежа.

За даними видання New York Post, біля будинку зіркового подружжя під час пожежі помітили підозрілу людину. А в самому будинку поліцейські виявили каністру з бензином.

Відзначається, що пожежа почалася, швидше за все, з кухні, бо саме там знайшли каністру з бензином, а в духовці - книги. Також відомо, що на місце події прибули 22 пожежники, які ліквідували вогонь за 2 години.

Читайте такожЛобода прилетіла в Україну привітати Анатолія Анатоліча з народженням сина

"Якби рятувальники не потрапили туди вчасно, все могло бути набагато гірше. Це історичний будинок", - сказав представник пожежної служби, додавши, що в результаті того, що сталося ніхто не постраждав, а евакуація не була потрібна.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич