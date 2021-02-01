Актриса позувала в басейні.

Відома актриса Сальма Хайєк опублікувала в Instagram "мокре" фото.

54-річна зірка позувала в басейні в чорному суміжному купальнику. Вона злегка вигнулася, а волосся піднесла до волосся. Варто відзначити, що у Сальми пишні груди, яку вона часто показує в різних образах.

Хто така Сальма Хайєк:

За свою акторську кар'єру Хайєк знялася в більш ніж 30 фільмах

Вона перша мексиканка, яка була номінована на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль

Приблизно в 2000 році Сальма Хайєк заснувала продюсерську компанію "Ventanarosa" і зайнялася виробництвом фільмів і телевізійних проектів

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Автор: Діана Могилєвич