Актриса показала фото / instagram.com/salmahayek
Відома актриса Сальма Хайєк опублікувала в Instagram "мокре" фото.
54-річна зірка позувала в басейні в чорному суміжному купальнику. Вона злегка вигнулася, а волосся піднесла до волосся. Варто відзначити, що у Сальми пишні груди, яку вона часто показує в різних образах.
Актриса показала фото / instagram.com/salmahayek
Хто така Сальма Хайєк:
- За свою акторську кар'єру Хайєк знялася в більш ніж 30 фільмах
- Вона перша мексиканка, яка була номінована на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль
- Приблизно в 2000 році Сальма Хайєк заснувала продюсерську компанію "Ventanarosa" і зайнялася виробництвом фільмів і телевізійних проектів
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