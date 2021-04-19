Акторка з'їла цілу порцію дерунів під час зйомок однієї зі сцен фільму "Вісім подруг Оушена".

Шеф культового ресторану "Веселка", що у Нью-Йорку, Діма Марценюк розказав, як Сандра Буллок з'їла цілу порцію дерунів.

Це сталося під час зйомок фільму "Вісім подруг Оушена", розказав Марценюк в інтерв'ю ВВС.

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"У нашому ресторані знімають багато фільмів. Я запитував себе: чому вони приходять до нас і винаймають ресторан за шалені гроші. Ми не надто в центрі, не в надто туристичному чи історичному районі. А потім зрозумів, що нас обирають через нашу енергію, історію та смачну їжу", - розмірковує шеф.

Як він розказав, востаннє в ресторані знімали "Вісім подруг Оушена" з Сандрою Буллок і Кейт Бланшет.

"На столі були три страви - млинці з сиром, деруни та вареники. За сценарієм героїня Буллок розмовляє і їсть. Було десятки дублів, і в кожному вона з'їдала шматочок страви. Так вийшло, що поки зняли фінальний дубль, вона з'їла порцію дерунів", - розказав Марценюк.

Загалом, як повідомляється, за сім років шефування Дмитро частував своїми варениками, борщами та дерунами Кіану Рівза, Маколея Калкіна, Бредлі Купера, "агента 007" Деніела Крейга та багатьох інших.

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Автор: Катерина Лиманська