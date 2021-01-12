Співачка оприлюднила фото з відпочинку.

Відома співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос опублікувала в Instagram фото з відпочинку в Дубаї.

Читайте такожАлла Пугачова здивувала незвичною зачіскою (фото)

Дівчина постала в персиковому роздільному купальнику. Бюстгальтер прикрашений плетеним ланцюгом, який Санта одягла на шию. А доповнила вона такий літній образ сонцезахисними окулярами.

"Санточко, з кожним фото я дивуюся яка ж Ви красуня"," Ви величезний приклад для мене", "Заряджаєте нереальною енергією, спасибі за це! Завдяки вам хочеться бути кращою версією себе", - написали фанати.

Варто відзначити, що на "Танцях з зірками" Санту прозвали чорною пантерою. Так за дівчиною і закріпилося це почесне звання.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич