Відома співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос опублікувала в Instagram фото з відпочинку в Дубаї.
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Дівчина постала в персиковому роздільному купальнику. Бюстгальтер прикрашений плетеним ланцюгом, який Санта одягла на шию. А доповнила вона такий літній образ сонцезахисними окулярами.
"Санточко, з кожним фото я дивуюся яка ж Ви красуня"," Ви величезний приклад для мене", "Заряджаєте нереальною енергією, спасибі за це! Завдяки вам хочеться бути кращою версією себе", - написали фанати.
Варто відзначити, що на "Танцях з зірками" Санту прозвали чорною пантерою. Так за дівчиною і закріпилося це почесне звання.
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