Співачка відпочиває з сім'єю на Мальдівах.

Українська співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує в синьому роздільному купальнику, поверх якого одягла в'язану кофтинку. А доповнила Санта такий літній образ капелюхом.

Також Дімопулос розповіла про свої мрії, і чому іноді засмучується.

"Коли я засмучуюся через те, що процес втілення моїх планів і мрій не йде швидко, або взагалі стопориться, я згадую момент, коли я хотіла того, що у мене вже є зараз... Хотіла повноцінну, люблячу і щасливу сім'ю. Всім серцем мріяла народити доньку. Особливу, харизматичну, самобутню. Кілька років марила участю в проекті "Танці з зірками". Прагнула побудувати хороший бізнес з правильним і корисним посилом, достатньо заробляти і бути фінансово незалежною людиною. Бажала, щоб моя сім'я ні в чому не потребувала. Хотіла стати амбасадором світового бренду. Я мріяла знайти близького друга і партнера. Людину, яка буде схожа на мене своїми поглядами, цінностями і прагненнями, якій я зможу беззастережно вірити і з яким я зверну гори", - написала Санта.

За її словами, все це збулося. І вона точно знає, що всьому свій час.

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Автор: Діана Могилєвич