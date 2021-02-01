Відома в Росії та в Україні екс-солістка "золотого складу" гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова не втомлюється радувати своїх шанувальників мегасексуальними фото.Читайте такожВіра Брежнєва показала, як з чоловіком займається спортом (фото)
Цього разу артистка на своїй сторінці в Instagram поділилася знімком, на якому постала в ультраобтислому топі, що ледь стримує її груди. На камеру вона позувала в джинсах.
На фотографії можна оцінити фігуру Сєдокової: у неї підтягнутий животик і соковиті груди.
"Худнуть, коли їжа стає не найголовнішою радістю в житті", - написала в пості Анна.
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