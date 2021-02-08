Артистка блиснула вигинами свого тіла.

Екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова подражнила своїх фанатів спокусливим знімком.Читайте такожПопулярна модель без білизни "вивалила" свої груди

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото, на яких знялася в леопардовому комбінезоні.

У такому вбранні Сєдокова вкотре показала свою фігуру - пишні груди, тонку талію і соковиті стегна.

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Автор: УНІАН