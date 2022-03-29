Артур Тураєв дав відверте інтерв'ю.

Український військовий Артур Тураєв, якого охрестили головним секс-символом на передовій, дав відверте інтерв'ю Славі Дьоміну.

В інтерв'ю він відкрив завісу не тільки особистого життя, а й війни в Україні.

Артур Тураєв про війну в Україні

Артур розповів, що захищає нашу країну ще з 2014 року. Він був і біля Донецького аеропорту, і біля Авдіївки, і в інших місцях, де були активні бойові дії. З останніх "спецоперацій" він згадав ситуацію тижневої давності, коли вони "приїхали за адресою".

"Нам надійшла інформація про те, що диверсійна група має свій штаб за однією з адрес у Києві. Ми виїхали туди. Спрацювали вдало. При цьому всі залишилися живими", - сказав Тураєв.

Артур Тураєв про помсту за вбивства друзів

Виявляється, що семеро дуже близьких друзів Артура загинули на війні. Він відповів на запитання Дьоміна чи перетворилася для нього війна на помсту.

"Коли ми відпрацьовуємо якусь задачу на емоціях, вона може вийти з-під контролю. Ми професійні військові, які завжди вчилися стримувати свої емоції. Це не помста, це мій професійний обов'язок", - сказав Артур.

При цьому він уточнив, що був в шоці, коли дізнався про смерть своїх друзів. Довгий час він відмовлявся в це вірити, у нього було відчуття, що від нього відірвали шматок чогось.

Артур Тураєв про дівчину

Військовий розповів, що вивіз свою дівчину з-під Києва в більш безпечне місце. І поки він захищає нашу країну на передовій, вона займається волонтерством.

Також він додав, що йому приємно, коли люди називають його секс-символом. Але це не є для нього пріоритетом.

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