Радник королеви з перегонів сер Майкл Освальд помер після тривалої хвороби 17 квітня.

У день похорону принца Філіпа Єлизавета II втратила свого радника з перегонів - сера Майкла Освальда.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Майкл Освальд помер після тривалої хвороби 17 квітня. Він обіймав посаду радника королеви з 2003 року. До цього він працював на королеву-матір з 1970 року до її смерті у 2002 році.

За словами його вдови, леді Анжели, Майкл називав свою роботу "найчудовішою, яку коли-небудь можна було отримати".

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"Протягом усього свого трудового життя він просто робив те, що робив би, якби він був багатою людиною, якій не потрібно було працювати», - зазначила Анджела.

Сера Майкла Освальда часто бачили разом з Єлизаветою II на кінних перегонах. А в новорічному списку нагород 2020 року він був призначений кавалером Великого Хреста Королівського вікторіанського ордена.

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Автор: Денис Прядко