Сергій Бабкін розповів про діагноз, який йому поставили.

Український співак Сергій Бабкін опублікував в Instagram пост, в якому розповів, що лікарі поставили йому страшний діагноз.

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"Тиждень тому я дізнався, що у мене дуже рідкісне захворювання очей. Це захворювання зустрічається раз на мільйон! Лікар сказав так: "Запалення задньої стінки очей, відшарування сітківки, проходження рідини, 70% вашого центрального зору вже немає. Ви сліпнете, Сергій. Час йде на дні", - написав Бабкін.

Також він розповів, що потрібного обладнання та відповідного препарату для здійснення даної операції в Україні немає. У країнах СНД - теж немає. Тому він полетить до Австрії на лікування.

"Операція запланована на 5 лютого. Тепер залишилося тільки успішно дістатися до Відня і минути 10-денний карантин, бо зір не дає мені багато часу", - додав Бабкін.

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Автор: Діана Могилєвич