У 2019 році Корольов переніс складну операцію.

Помер 35-річний Сергій Бразил Корольов, вокаліст гурту "ляпіса" Сергія Міхалка. Читайте такожПомер відомий у 90-х український музикант: смерть була раптовою

Про це учасники колективу повідомили в Facebook.

"Сьогодні пішов наш брат-Бразил. Боєць. Герой. Надійний друг. Світла пам'ять тобі, Аміго! Ти боровся до кінця", - йдеться у повідомленні.

Сергій Корольов: що про нього відомо

Корольов прийшов в колектив у 2014-му, до цього він не мав відношення до музичної сфери. У гурті він виступав як один з вокалістів.

Саме йому Міхалок довіряв виконання пісні "Гирі", адже Сергій тиснув від грудей 140 кілограмів.

Останнім часом артист боровся з важкою недугою — гліобластомою правої півкулі головного мозку 4 ступеня.

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Автор: Ольга Робейко