Помер соліст Brutto Сергій Корольов (Бразил) / фото facebook.com/brutto.official
Помер 35-річний Сергій Бразил Корольов, вокаліст гурту "ляпіса" Сергія Міхалка. Читайте такожПомер відомий у 90-х український музикант: смерть була раптовою
Про це учасники колективу повідомили в Facebook.
"Сьогодні пішов наш брат-Бразил. Боєць. Герой. Надійний друг. Світла пам'ять тобі, Аміго! Ти боровся до кінця", - йдеться у повідомленні.
Сергій Корольов: що про нього відомо
- Корольов прийшов в колектив у 2014-му, до цього він не мав відношення до музичної сфери. У гурті він виступав як один з вокалістів.
- Саме йому Міхалок довіряв виконання пісні "Гирі", адже Сергій тиснув від грудей 140 кілограмів.
- Останнім часом артист боровся з важкою недугою — гліобластомою правої півкулі головного мозку 4 ступеня.
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