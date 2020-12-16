Співачка постала у відвертій сукні.

Відома співачка Шакіра опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку зірка позує напівоборотом до камери. Вона одягла золотисте міні-плаття з відкритою спинкою. Волосся Шакіра розпустила, а на обличчя нанесла яскравий макіяж, який завершила помадою винного відтінку. Образ вийшов дуже відвертим і сексуальним.

"Шакіра, що ти з нами робиш?", "Ох, ці форми", "Зводиш з розуму! Розкішна фігура", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич