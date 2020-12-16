Шакіра одягла відкриту сукню / instagram.com/shakira
Відома співачка Шакіра опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку зірка позує напівоборотом до камери. Вона одягла золотисте міні-плаття з відкритою спинкою. Волосся Шакіра розпустила, а на обличчя нанесла яскравий макіяж, який завершила помадою винного відтінку. Образ вийшов дуже відвертим і сексуальним.
"Шакіра, що ти з нами робиш?", "Ох, ці форми", "Зводиш з розуму! Розкішна фігура", - написали фанати.
Шакіра одягла відкриту сукню / instagram.com/shakira
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