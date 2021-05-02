Принцесі Шарлотті виповнилося 6 років / фото instagram.com/theroyalfamily
Сьогодні, 2 травня, принцесі Шарлотті виповнилося 6 років.
На честь цього королівська сім'я традиційно опублікувала новий портрет іменинниці.
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"Вітаємо принцесу Шарлотту з шостим днем народження", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що принцеса Шарлотта - друга дитина герцога і герцогині Кембриджських Вільяма і Кейт. Вона займає четверте місце в лінії спадкування британського престолу.
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