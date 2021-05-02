Шарлотта - друга дитина герцогів Кембриджських.

Сьогодні, 2 травня, принцесі Шарлотті виповнилося 6 років.

На честь цього королівська сім'я традиційно опублікувала новий портрет іменинниці.

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"Вітаємо принцесу Шарлотту з шостим днем народження", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що принцеса Шарлотта - друга дитина герцога і герцогині Кембриджських Вільяма і Кейт. Вона займає четверте місце в лінії спадкування британського престолу.

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Автор: Катерина Лиманська