Телеведучий показав фото зі своїми дочками.

Український телеведучий Дмитро Гордон опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фотографію зі своїми дочками.

У кадрі Дмитро постав у червоній футболці. При цьому він обіймав своїх дочок Санту і Алісу.

"Прекрасне фото", "Дочки - прекрасні і тато чудовий", "Хороші дітки! Старша - тато! Молодша - мама", "Це щастя", - пишуть шанувальники в коментарях.

Хто такий Дмитро Гордон

Дмитро Гордон - український журналіст, ведучий програми "В гостях у Дмитра Гордона" і засновник однойменного видання.

Також Гордон є володарем двох "Золотих кнопок YouTube" кількість підписників, яка перевищує мільйон на його YouTube-каналах "Дмитро Гордон" і "В гостях у Гордона". Крім того, він був депутатом Київської міської ради в період з 2014 по 2016 роки.

За свою журналістську кар'єру Гордон записав понад 1000 інтерв'ю з відомими політиками, артистами, поетами, письменниками, художниками, режисерами, громадськими діячами, спортсменами тощо.

Відомо, що у нього було чотири дружини. Від першого шлюбу у нього є 29-річний син Ростислав, від другого шлюбу - 26-річний син Дмитро, від третього шлюбу - 22-річна дочка Єлизавета і 20-річний син Лев, від четвертого шлюбу з Олесею Бацман - 9-річна дочка Санта, 5-річна дочка Аліса і 2-річна дочка Ліана.

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Автор: Діана Могилєвич