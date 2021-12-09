Після виходу чергового шоу на YouTube-каналі Олексія Дурнєва, співачка SHADU натрапила на себе та емоційно відповіла на коментарі шоумена в Інстаграм.

Нещодавно українська співачка SHADU заявила, що після косметологічних послуг постраждала та мала опухлість обличчя. Вчора на YouTube-каналі шоумена Олексія Дурнєва з’явилось відео, де в одному із епізодів він висміює дії співачки. Коментарі з боку артистки не забарилися.

SHADU емоційно відреагувала у своєму профілі в Інстаграм. Шоумен прирівняв волосся співачки до харчових вафель, на що артистка відповіла: "Ви давно у своєму житті бачили вафлі?". Слід за тим, SHADU опублікувала фото бельгійських вафель, що вщент зруйнувало безглузде порівняння.

У наступній історії артистка додала, що користується послугами одного з найкращих косметологів і те, що трапилась алергічна реакція - нормально, адже кожен організм індивідуальний.

А далі відбулось найцікавіше - SHADU додала "вишеньку на торті", запідозривши Дурнєва у пластиці другого підборіддя.

Відповіді зі сторони шоумена наразі немає. До слова, також артистка подякувала Дурнєву за те, що прорекламував її акаунт в Інстаграм.

Нагадаємо, раніше недобросовісні косметологи знівечили обличчя української співачки.

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Автор: Діана Могилєвич