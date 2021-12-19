Між Олександрою Заріцькою та Юрієм Мєшковим вже давно зародилася симпатія.

Танцюрист Юрій Мєшков знявся в кліпі українського гурту KAZKA "Автовідповідач". У відеороботі він танцював з солісткою Олександрою Заріцькою, з якою у них ще на проекті "Танці з зірками" виникла симпатія.

"Юра одного разу сказав мені, що тут ми помінялися ролями. На шоу "Танці з зірками" я була дівчинкою, яка потрапила в дивний світ, де Юра був моєю опорою і вчителем. Тут же все було навпаки. Але запорука нашого успіху в обох випадках, по-моєму, це найсильніша і безумовна взаємна підтримка", - говорить співачка.

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"Важливою рисою кліпу "Автовідповідач"(а також хвилюючою мене) стала участь у ньому Юри. Я так вдячна йому, що він погодився на цю авантюру! Адже це його перші зйомки в музичному відео! І завдання було не з легких, відверто кажучи. Я дуже пишаюся його талантом і відчайдушністю, тому що впорався він, по-моєму, на всі 100", - додала Олександра.

Нагадаємо, раніше Олександра Заріцька в бікіні похвалилася неймовірними результатами схуднення.

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Автор: Діана Могилєвич